Konya Büyükşehir’den üzüm üreticisine destek

Büyükşehir, son olarak 9 ilçenin 30 mahallesindeki çiftçilere üzüm sıkma makinesi dağıttı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da bölgeler arası gelişmişlik farkının giderilmesi ve kırsal alanlarda yaşayanların ekonomik gelirlerinin ve tarımsal üretimin artması için Yeni Büyükşehir Yasası sonrası çiftçiye yönelik desteklerinin devam ettiğini söyledi. Konya’nın 31 ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yanında olduklarını kaydeden Başkan Altay, “Tarımsal kalkınma, yerel kalkınmanın önemli bir unsurudur. ‘Üretmek Sizden Destek Büyükşehir’den sloganıyla gerçekleştirdiğimiz desteklerimizin yanında üzüm üreticilerimize yönelik makine desteğinde de bulunuyoruz. Bu kapsamda 9 ilçe ve 30 mahallemizde saatte 750 kilogram üzüm işleme kapasitesine sahip toplam 30 adet üzüm sıkma makinesinin dağıtımını yaptık. Daha önce de 40 mahallemizde toplamda 70 adet üzüm sıkma makinesi desteklemesi yapmıştık. Böylece çiftçilerimizin pekmez üretiminde işçilik maliyetini düşürmesine katkı sağlıyoruz. Hayırlı olsun” dedi. Üzüm sıkma makinelerini teslim alan üreticiler de destekleri için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.



BAŞVURULAR İÇİN SON 3 GÜN



Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı tarımsal desteklemeleri için başvurular devam ediyor. Üreticiler, yüzde 50 hibe destekli yarı bodur elma, yarı bodur kiraz, asma, vişne, ahududu, böğürtlen, çilek fi desi ve malç naylonu, tıbbi aromatik bitkilerden olan kekik ve adaçayı destekleme başvuruları dilekçelerini 31 Temmuz’a kadar Büyükşehir Belediyesi’ne, ilçe belediyelerine ya da muhtarlıklara teslim edilebilecek.