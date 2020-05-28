Konya Büyükşehir’den üreticiye yerli susam tohumu desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye için stratejik öneme sahip bir ürün olan susam üretiminin teşvik edilmesi amacıyla Tarım İl Müdürlüğü ve Meram Belediyesi iş birliğiyle Meram ve Akören ilçesindeki üreticilere yerli ve milli susam tohumu desteğinde bulundu.

Konya genelinde tarıma ve tarım projelerine desteğini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram ve Akören’deki çiftçilere yerli ve milli susam tohumu desteğinde bulundu. Meram Belediyesi Fide Üretim Tesisleri’nde düzenlenen programda çiftçilere susam tohumları; Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mustafa Yazlık ile Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Emrah Çerez tarafından verildi. Akören’de düzenlenen programda ise, çiftçilere susam tohumları Akören Kaymakamı Yunus Emre Temel, Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, Akören İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seyit Ali Damkacı, AK Parti Akören İlçe Başkanı Müzeyyen Çetinkaya ve Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mustafa Yazlık tarafından verildi.

"Yüzde 100 hibe desteği veriyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, başta tahin ve helva yapımı olmak üzere simit, ekmek, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılan susamın yüzde 90’ının ithal yollarla elde edildiğini belirterek, verdikleri yüzde 100 hibe tohum desteğiyle Konya’da 120 günde kıraç arazide hasada hazır hale gelen susam ekim alanını artırmayı ve çiftçinin sulanamayan arazisini değerlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Başkan Altay, “Çiftçilerimizi susam ekimine teşvik edip üretimi arttırmak; hem bitkisel yağ açığının kapatılması, hem çiftçimizin gelir elde etmesi hem de ithalatın önlenmesi açısından ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir” dedi.

Meram ve Akören çiftçisine yerli tohum

Konya’da en çok susam ekiminin 5 bin dekar kurak araziyle Akören ve Meram ilçelerinde yapıldığını, bu iki ilçede toplam 2 bin 150 dekar alana ekilmek üzere yerli ve milli MUGANLI 57 çeşidi susam tohumunu çiftçilere dağıttıklarını kaydeden Başkan Altay, Temmuz ayında açıklayacağımız 2021 tarımsal destek kalemlerimiz arasına yine susam tohumu desteğini koyacak ve bu stratejik ürünün ekilmesi noktasında çiftçimizi desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, Türkiye’nin Milli Tarım Yerli Tohum politikasını daha da ileriye taşımak ve tarımsal üretimde yerli tohum potansiyelini artırmak için ortaya koyulan çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi’ne destek olan Konya Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri ile ilçe belediyelerine teşekkür etti.

"Önümüzdeki yıl daha fazla çiftçiye ulaşacağız"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sürekli çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine teşekkür ederek, “İthal gelen ürünlerin miktarını ne kadar azaltırsak o kadar milli bir iş yapmış olacağımız düşüncesiyle bu çalışmayı yapıyoruz. Susamın en önemli özelliği de çok verimli tarım arazisi istemeden daha kıraç arazilerde ve suya en az ihtiyaç duyan bir ürün olması; dekar başına üretimi ve bundan elde edilecek geliri de çiftçimizin yüzünü güldürecek olmasıdır. Aynı zamanda milli bir tohum. Konya’da Meram ilçemizde de üretilen bir tohum. Şu anda Meram ve Akören’de 130 çiftçimize dağıtım yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl buradan aldığımız tohumlar daha çok sayıda çiftçimize ulaşmış olacak” diye konuştu.

"Çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz"

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, Milli Tarım Yerli Tohum başlığı altında farkındalık oluşturmak amacıyla programı yaptıklarını belirterek, “Meram İlçe Müdürlüğümüzle Batı Akdeniz Araştırma Enstitüsü’nün ürettiği yerli bir tohum. İki yıldır Meram İlçe Tarım Müdürlüğümüzle iş birliği içinde üretimine devam ediyoruz. Yaklaşık 5 bin dekarlık bir alanda ekim alanları oluşturuldu. Büyükşehir Belediyemiz ve Meram Belediyemizin de katkılarıyla ilçelerimizde ekim alanlarını artırmaya yönelik çalışıyoruz. Hem yerli tohum olması hasebiyle hem de yerli üretimin artırılması düşüncesiyle böyle bir faaliyet hayata geçirildi. Kendilerine çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir belediyesine teşekkür

Akören’de gerçekleştirilen susam tohumu dağıtımında konuşan Akören Kaymakamı Yunus Emre Temel, “Çok verimli bir tohumu üreticimize verdik. Üreticilerimiz inşallah hayırlı bereketli kazançlar elde eder. Büyükşehir Belediyesi’ne, il ve ilçe tarım müdürlüklerimize, Akören Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel dağıtımların devamı gelecek” dedi.

Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan, ilçede yerli tohumculuğun gelişmesi amacıyla susam tohumu dağıtımı yapıldığını vurgulayarak, "Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Müdürümüze, İlçe Müdürümüze, kaymakamlığımıza şükranlarımı sunuyorum. Bölgemiz açısından çok önemli bir proje. İnşallah hayırlara vesile olur" dedi.

Akören İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seyit Ali Damkacı de, iki yıldır yapılan çalışmalarda tohumun veriminin ve kalitesinin iyi olduğunu gördüklerini vurgulayarak, Konya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere projeye destek veren bütün kurumlara teşekkür etti.