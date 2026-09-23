Konya Büyükşehir'den tarihi ulaşım yatırımları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımı sürdürülen KONYARAY Banliyö Hattı Projesi ile diğer raylı sistem yatırımlarında çalışmalar hızla devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın raylı sistem ulaşım altyapısını Türkiye’de örnek gösterilecek bir hale getirmek istediklerini ve bunu milli bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri KONYARAY Banliyö Hattı’nın şehrin toplu ulaşımında çok önemli bir yere sahip olacağını vurguladı.

KONYA TARİHİNİN EN ÖNEMLİ ULAŞIM YATIRIMLARINDAN

Başkan Altay, TCDD’nin, Meram Gar’dan başlayıp, Lojistik Merkezi’ne ve sonrasında Aşağı Pınarbaşı’na kadar uzanan 23 kilometrelik ilk etaptaki çalışmalara kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak 4 set, toplam 16 adet banliyö aracı alımı için ihale sürecini başlattıklarını aktardı.

Başkan Altay, “KONYARAY Banliyö Hattı projemiz, Konya tarihinin en önemli ulaşım yatırımlarından biri. 23 kilometrelik ilk etapta inşa işlerinin büyük bir kısmı tamamlandı. Durakların yapımı ile ilgili çalışmalar devam ediyor, elektrifikasyonla ilgili işlemler başladı. İnşallah 2027 yılı içerisinde şantiyede işlerimizi tamamlamayı planlıyoruz. Bu hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na ve TCDD Genel Müdürümüz Veysi Kurt beye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ŞEHRİMİZDE RAYLI SİSTEMDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK”

KONYARAY Banliyö Hattı’nın yanında, devam eden diğer raylı sistem hatlarındaki son durum hakkında da bilgi veren Başkan Altay, “Tamamen öz kaynaklarla yürüttüğümüz Stadyum- Şehir Hastanesi hattının birinci etabı olan 11.1 kilometrelik Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi arasındaki bölüm ile bakanlığımızın uhdesinde olan 10 kilometrelik ikinci etaptaki çalışmalar da süratle devam ediyor. Ayrıca ilk etabı 13,8 kilometre, toplam 17,8 kilometre uzunluğunda çift hat olarak hizmet verecek Barış Caddesi Tramvay hattında ihale süreci devam ediyor. Bu önemli projeler tamamlandığında şehrimizde raylı sistemde yeni bir dönem başlayacak inşallah. Vatandaşlarımızın hızlı, güvenli ve çevreci ulaşım imkanlarına kavuşması için gayret ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

“ANADOLU’NUN EN GÜZEL ULAŞIM ALTYAPISINA SAHİP HALE GELECEĞİZ”

Başkan Altay, Konya’da bugüne kadar ifade edilmiş adeta hayal niteliğindeki işleri gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “Şehrimize 116 kilometre ilave raylı sistem hattı kazandırmak istiyoruz. Böylece Konya Anadolu şehirleri içerisinde açık ara raylı sistemde çok öne çıkmış bir şehir olacak. Bu işte bize destek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na, AYGM Müdürümüz Yalçın Eyigün’e, TCDD Genel Müdürümüz Veysi Beye özellikle teşekkür ediyorum. Barış Caddesi Tramvay Hattımızın kredilendirilmesinde desteğini bizden esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, İLBANK AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Burak Demiralp’e ve İLBANK Genel Müdürümüz Sayın Eyüp Karahan’a da teşekkür ediyorum. El ele verince yapamayacağımız iş yok” diye konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ikinci etap çalışmaları kapsamında Real Kavşağı, Otogar Kavşağı, Yurtlar Bölgesi Kavşağı ve TÜMOSAN Kavşağı’nda da yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Adliye-Şehir Hastanesi hattı açıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Adliye-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın 1,4 kilometrelik ilk etabı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokolle birlikte Adliye’den tramvayla tören alanına geldi.

Altay, toplam 21,1 kilometrelik hattın planlandığını belirterek, “Şehir Hastanesi’nden başlayıp Yeni Sanayi Alanı’na kadar yapmakta olduğumuz 10 kilometrelik kısmı Büyükşehir Belediyesi olarak biz üstlendik. Ray işlemleri tamamlandı, direkler dikildi, tellerin gerdirilmesi devam ediyor. Tamamlandığında ikinci etap olarak 10 kilometrelik hattı da açmış olacağız” dedi.

Hedeflerinin 114 kilometrelik raylı sistem ağına ulaşmak olduğunu söyleyen Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti.

Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, hattın kısa mesafesine rağmen Konya’nın raylı sistem hedefinde önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Konya Valisi İbrahim Akın ise projenin devlet, yerel yönetim ve vatandaşların katkısıyla hayata geçtiğini belirtti.