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Konya Büyükşehir’den okul servis araçlarına sıkı denetim

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılının başlamasının ardından öğrencilerin güvenliği açısından okul servis araçlarını sıkı şekilde denetliyor.

15 Eylül 2019 Pazar 13:59
Konya Büyükşehir’den okul servis araçlarına sıkı denetim

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılının başlamasının ardından öğrencilerin güvenliği açısından okul servis araçlarını sıkı şekilde denetliyor.


Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından okul servis araçlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okula gidip gelmeleri amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından il merkezinde faaliyet gösteren C plaka umum servis araçlarının okul servisi yapabilmeleri için uygunluk kontrolleri gerçekleştirildi. Ekipler, servislerin genel kurallara uygunluk yönünden denetimlerini yaparken, kontrollerde okul paketli olmayan araçların; dur levhası, okul taşıtı yazısı, emniyet kemeri, iç aksamlar, dış karasör ve lastikleri “Okul Servis Araçları Yönetmeliği"nde belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı denetlendi. Bazı araçlar eksiklikleri gidermeleri yönünde uyarılırken, belirtilen şartları taşıyan araçlara “Okul Servis Aracı Uygunluk Belgesi” verildi. Denetimlere Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Trafik Dairesi Başkanı Hasan Görgülü ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak da eşlik ederek çalışmaları yerinde inceledi.



Okul servisleri internetten sorgulanabiliyor


Konya Büyükşehir Belediyesi, ilk kez geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği okul servislerinin internet üzerinden sorgulama uygulamasına da devam ediyor. Uygulama; çocukları okula giden velilerin servis şoförünü, servis aracını, güzergahı ve ücreti ile atus.konya.bel.tr adresleri üzerinden sorgulama hizmeti sunuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de okul servis araçlarına yönelik denetimler ile okul önlerindeki denetimlerini İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 13:59
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