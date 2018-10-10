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Konya Büyükşehir’den enflasyonla topyekûn mücadeleye indirimli destek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hükümetin Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programını desteklediklerini belirterek, “KOSKİ abonelerinin su bedelleri, otoparklar, BEYSU, KAFEM ve Konya Mutfağı ücretlerinde yüzde 10’luk indirime gidiyoruz. Kiracılarımızın kira bedellerinde artış yapmayacağız” dedi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:12
Konya Büyükşehir’den enflasyonla topyekûn mücadeleye indirimli destek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hükümetin Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programına destek verdiklerini belirtti.

SU FİYATLARINDA YÜZDE 10 İNDİRİM

Başkan Uğur İbrahim Altay, programa destek kapsamında Büyükşehir Belediyesi olarak aldıkları kararları şöyle sıraladı: “KOSKİ’nin tüm su abonelerinin su bedellerinde yüzde 10’luk bir indirime gideceğiz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl kiracılarımızın kira bedellerinde herhangi bir artış yapmayacağız. Belediyemize ait, KONBELTAŞ’ın işlettiği KAFEM ve Konya Mutfağı’ndaki listelerde yüzde 10 indirime gidiyoruz. Otopark ücretlerinde yüzde 10 indirim, yine Beysu’nun sattığı sularda da yüzde 10’luk bir indirim yapacağız. İndirimlerin Konya halkına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Türkiye’nin topyekûn bir mücadele içerisinde olduğunu kaydeden Altay, “Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. İnşallah bu süreci de en kısa sürede atlatacak, yeni ve büyük Türkiye yolunda hep birlikte yürüyeceğiz. Bizler de bu mücadeleye destek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Türkiye bu süreci de atlatacaktır. Kimse bundan endişe etmesin. Yeter ki biz birlik ve beraberlik içerisinde bu mücadeleyi yürütelim. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu mücadelede hükümetimize destek oluyoruz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 14:12
  1. Konya Büyükşehir Belediyesi

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