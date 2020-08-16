  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Konya Büyükşehir Belediyesi yaz okulu, uzaktan eğitimle Amerika'ya da Fransa'ya da ulaşıyor

Genç KOMEK Yaz Okulu, Konya'nın yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirleri ile yurt dışından yaklaşık 10 bin öğrenciye uzaktan eğitim veriyor

Yeniakit Publisher
2020-08-16 14:31:35 -
Konya Büyükşehir Belediyesi yaz okulu, uzaktan eğitimle Amerika'ya da Fransa'ya da ulaşıyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu sezon uzaktan eğitimle 10 bin öğrenciye ulaşıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın nedeniyle bu yaz ilk defa uzaktan eğitimle çevrimiçi olarak 7-16 yaş arası öğrenciler, Genç KOMEK Yaz Okulu'nda birbirinden eğitici ve eğlenceli içeriklerle dolu dolu bir yaz tatili geçirmenin keyfini yaşıyor.

Yaz okuluna katılanlar, hafta içi her gün sabah, öğle ve ikindi gruplarından birini seçerek istedikleri saat diliminde, seviyelerine göre 3 Kur'an-ı Kerim, 1 değerler eğitimi ve 2 sanat eğitimi olmak üzere toplam 6 etkinlikte eğitim alıyor.

Genç KOMEK Yaz Okulu'nda öğrenciler, "İngilizce, Arapça, kodlama, el sanatları, el işi faaliyetleri, işaret dili, resim ve pratik mutfak bilgileri" derslerinden ikisini seçebilirken, 13-14 yaş arası erkek öğrenciler müzik ihtisas sınıfında ritim derslerine, 11-14 yaş grubu işitme engelli öğrenciler de işitme engelli sınıflarında derslere giriyor.

- Amerika ve Fransa'dan öğrenciler de yaz okulunda

Yaz okulu, bu yıl sınırları aşarak on binlerce kilometre uzaktan da öğrencilere eğitim imkanı veriyor. 11 yaşındaki Ayşe Kocaoğlu Amerika'dan, 9 yaşındaki İrem İce ise Fransa'dan derslere katılıyor.

Amerika’nın Boston eyaletinde yaşayan Ayşe Kocaoğlu, Konya'daki dayısı aracılığıyla yaz okuluna kayıt yaptırdığını belirterek, eğitimleri çok faydalı bulduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim, İngilizce ve el sanatları derslerine katıldığını belirten Kocaoğlu, "Malzemelerimi posta yoluyla aldım. Bu program sayesinde çok şey öğrendim ve kendimi geliştiriyorum. Derslerimiz çok keyifli geçiyor. Amerika'da bu tür etkinlikler bulunmuyor. Ders veren öğretmenlerimize ve programın hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın başkenti Paris'ten derslere katılarak Kur'an-ı Kerim ve işaret dili eğitimleri alan İrem İce ise Konya'daki bir akrabasının tavsiyesi üzerine Genç KOMEK'le tanıştığını belirtti.

Pandemiden dolayı vaktinin büyük çoğunluğunu evde geçirdiğini anlatan İce, bu süreçte uzaktan eğitimle derslere katılarak hem evde sıkılmadığını hem de kendisini geliştirdiğini dile getirdi.

Öte yandan, İstanbul, Ankara, Mersin ve Karaman gibi şehirlerden de öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin yaz okulunda derslere katılıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye, S-400'ler ile o ülkenin savaş uçaklarını kilitledi
Gündem

Türkiye, S-400'ler ile o ülkenin savaş uçaklarını kilitledi

Amerika’daki Kongre üyelerinin, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ABD savaş uçaklarını kilitlemesine çok k..
EYT
Ekonomi

EYT

EYT nedir, EYT çıkar mı, eyt son dakika haberleri sayıları binleri bulan emeklilikte yaşa takılanlar oluşturduğu vatandaşlar tarafından yakı..
Bakan Soylu'dan Joe Biden'a anladığı dilden tepki!
Siyaset

Bakan Soylu'dan Joe Biden'a anladığı dilden tepki!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin iç işlerini karıştırmak isteyen ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki gösterdi.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı