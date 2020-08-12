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Aktüel

Konya Bilim Merkezi, EBA TV'ye bilimsel içerikli filmler hazırladı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 15:40:45 -
Konya Bilim Merkezi, EBA TV'ye bilimsel içerikli filmler hazırladı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Konya Bilim Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) hazırladığı uzaktan eğitim platformu olan TRT EBA TV için bilimsel içerikli filmler hazırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle eğitim-öğretimin uzaktan devam ettiği pandemi sürecinde milyonlarca öğrencinin, TRT EBA TV üzerinden hazırladığı uzaktan eğitimle derslere devam ettiği hatırlatıldı.

Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezinde bu süreçte öğrencilere bilimsel içerikli filmler hazırlandığı ifade edilen açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve TRT işbirliğiyle uzaktan eğitim programına katkı sağlamak ve öğrencilere bilimi sevdirmek amacıyla hazırlanan bilimsel içerikli filmlerin 6 farklı temadan oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, videolarda eğlenceli ve öğretici bir üslup kullanıldığını, öğrencilerin bu sayede bilimin eğlenceli yönünü bir kez daha gördüğünü belirtti.

Altay, "Toplam 60 dakika süren bilimsel filmlerin ders aralarında bölümler halinde gösterimi yapıldı. Bütün öğrencilerimizi filmlerde gördükleri içerikleri yerinde keşfetmek için ilk fırsatta Konya Bilim Merkezimizi de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konya Bilim Merkezinde yer alan ve öğrencilere ulaştırılan bilimsel galerilerin temalarına göre belirlenmiş içerikler, "Bilimin Sultanları, Vücudumuz, Dünyamız, Evrenimiz, Yeni Ufuklar ve Temel Adımlar"dan oluştuğu belirtildi.


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