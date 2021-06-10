  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fatih'teki bir otel’de yangın
Bakanlık açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Dönmez'den altın rezervi açıklaması
Camilerimizin elektriğinin kesilmesi kabul edilemez
Ekonomi Konya Akşehir’de 15 adet arsa ihaleyle satılacak
Ekonomi

Konya Akşehir’de 15 adet arsa ihaleyle satılacak

Konya Akşehir Belediyesi, mülkiyetinde bulunan 15 adet arsanın satılması için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 14:06:00 -
Konya Akşehir’de 15 adet arsa ihaleyle satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Akşehir Kültür Merkezinde 24.06.2021 Perşembe günü ihale edileceği belirtildi.

İhaleye katılacakların 24.06.2021 Perşembe günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay