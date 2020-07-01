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Spor

Konya 61. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, on-line satranç turnuvası ile kutlanacak

Yeniakit Publisher
2020-07-01 12:15:23 -
Konya 61. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, on-line satranç turnuvası ile kutlanacak

ANKARA (AA) - Konya 61. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kutlamaları kapsamında on-line satranç turnuvası düzenlenecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamada, Akşehir Belediyesi ve TSF İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen, her yaş grubunun katılımına açık olan ödüllü turnuvanın, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da gerçekleştirileceği belirtildi.

"Chess.com" internet sitesi üzerinden yapılacak turnuvada dereceye giren sporculara, bisiklet ve Nasreddin Hoca'nın simgesel ters çalışan saatinin hediye edileceği kaydedildi.

Turnuvaya katılmak için başvurular, 4 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar "konya.tsf.org.tr" internet sitesinden yapılabilecek.

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