Konvoyda gelini bırakıp kaçan damada yorum yağdı!
Sosyal medyada yayılan bir video, araç konvoyunda direksiyondan inip gelini otomobilde bırakan kaçan damadın görüntüsüne yorum yağdı.
Videodaki araç 34 plakalı olsa da görüntülerin Diyarbakır'da kaydedildiği iddia edildi.
Gelin ve damadın içinde bulunduğu araç konvoyla birlikte ilerliyordu. Trafik durunca, damat bir anda direksiyondan inerek koşmaya başladı. Yan şeritte kendisini bekleyen araca bindi.
Görüntünün mizah amaçlı çekildiği düşünülürken, video kısa sürede viral oldu.