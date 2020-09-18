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Ekonomi Konutta 1.5 milyon barajını da aşarız
Ekonomi

Konutta 1.5 milyon barajını da aşarız

Ekonominin V şeklinde toparlanması, refah seviyesinin yükselmesi konut satışlarını 1 milyon 25 bine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:01:00 -
Konutta 1.5 milyon barajını da aşarız

Akit  Ekonomi

Bu rakamın gelecek aylarda artacağı, 2020’de 1.5 milyon satış rakamının aşılacağı tahmin ediyor. Pandemi tehdidinin büyük ölçüde bertaraf edilmesi, hayatın normale dönmesi konut talebini patlattı. ilk 8 ayda daire satışları 1 milyon 25 bin olarak kayıtlara geçti. Ekonominin süratle toparlanmasının ve halkın alım gücünün artmasının satışları yukarı çekeceği öngörülüyor.

Yeni bir rekor kırılabilir

Ekonomistler, 4 ayda 500 bin daha konut satmanın mümkün olduğunu belirtiyorlar. Ayrıca “Oturum ya da yatırım için daire alan alana. Yeni bir rekora yürümeyi, önemli bir başarı daha elde etmeyi, 2020’de 1.5 milyon barajını geçmeyi önleyecek bir durum yok ortada” diyorlar. Konuta gelen yoğun talep inşaat sektörü temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Nitekim yaz döneminin sektör adına verimli geçtiğini kaydeden İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, daire satışlarında artış ivmesinin devam ettiğini dile getirdi. Gidişat iyi Durbakayım, şöyle konuştu: “Son 3 ayda 600 bin adet satış gerçekleşti. Böylece son bir yıllık toplam satış miktarına 2 milyon sınırına bir adım daha yaklaştık. Ağustos ayında piyasadaki aylık konut kredisi faiz oranları tekrar yüzde birin üzerine çıktı. Ancak konut üreticileri bankalarla yaptığı anlaşmalar sonucunda birçok projelerindeki vade oranlarını aylık yüzde 0.64 -0.80 seviyesinde sabitledi. Aradaki farkı ise kendi bütçelerinden karşılayarak konut ihtiyacı olanlara bir fırsat daha sundu. Konut üreticilerinin bu desteği uzun süreli yapamayacağı ortadadır. Bu nedenle mevcut düşük faiz fırsatları bitmeden yararlanmak gerekir.”

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