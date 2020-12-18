  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Konutlarda güneşten elektrik üretmenin maliyeti kilovat başına 750 dolar
Ekonomi

Konutlarda güneşten elektrik üretmenin maliyeti kilovat başına 750 dolar

Yeniakit Publisher
2020-12-18 12:40:54 -
Konutlarda güneşten elektrik üretmenin maliyeti kilovat başına 750 dolar

İZMİR (AA) - Gumbel Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Herdem, güneşten elektrik üreterek hanelerde kullanabilmenin maliyetinin kilovat başına 750 dolar olduğunu bildirdi.

Herdem, yaptığı yazılı açıklamada, güneş enerjisi santrallerinin yatırım, danışmanlık, bakım onarım, mühendislik, tedarik ve kurulum, online ve toptan satış faaliyetlerini gerçekleştiren Gumbel Group'un Türkiye'de bireysel güneş enerjisi santrali kurulumu konusunda anahtar teslim projelerle çözüm ortağı olduğunu ifade etti.

Geçmişte güneş elektrik sistemlerinin ve üretilen elektriği depolama maliyetlerinin yüksek olduğunu ancak artık her şeyin çok daha kolay ulaşılabilir ve düşük maliyetli olduğunu belirten Herdem, şunları kaydetti:

"Güneşten elektrik üreterek hanelerde kullanabilmek için yasal sınır 10 kilovat. Böyle bir güneş enerjisi santrali kurabilmenin kilovat başına 750 dolar maliyeti bulunuyor. Paneller için de ortalama 5 metrekare bir alan gerekiyor. Kurulumun ardından sistemin resmi geçici kabulü gerçekleşiyor ve aylık mahsuplaşma sistemine dahil olunuyor. Ardından öncelikli olarak üretilen elektrik kullanılıyor, gün içinde enerji fazlası olması durumunda veya üretilen enerjinin yetersiz olması durumunda mevcut elektrik dağıtım şebekesi vasıtasıyla dengeleme sağlanıyor. Ay sonunda şebekeden toplam çekilen elektrikle üretilen elektrik karşılaştırılıp mahsuplaşılıyor. Eğer üretilen elektrik, tüketilenden fazla ise bu fazla kısım, tarife enerji fiyatından şebekeye satılmış oluyor. Böylelikle hem temiz ve yenilenebilir bir enerji üretiliyor hem de elektrik harcamalarında tasarrufa gidiliyor."

Herdem, yüksek enerji tüketimi sebebiyle megavat ölçeğinde büyük kurulum gerektiren ticari işletmeler ve sanayi tesislerinin de kilovat başına 450 dolar ila 470 dolar maliyetle işletmelerinin elektriğini güneşten sağlayabileceğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Buna ne diyecekler? İP'e olay soru
Gündem

Buna ne diyecekler? İP'e olay soru

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamasına tepki göste..
Asıl iğrençlik gizleniyor! Üniversitede milletin kızları bu 'sapık zihniyet'e emanet!
Gündem

Asıl iğrençlik gizleniyor! Üniversitede milletin kızları bu 'sapık zihniyet'e emanet!

Üniversitelerle ilgili söylemediği bir ifade üzerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun sözlerini çarpıtarak linç etmeye çalışan malum kesim,..
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Gündem

Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı

Türkiye'nin en uzun otoyol tüneli unvanına sahip olan ve toplam maliyeti 13.6 milyar TL'ye mal olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun 6’ncı kesimi o..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay