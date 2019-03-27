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Konutlarda 1 kilovatsaat elektrik için 55,2 kuruş ödendi

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılının temmuz-aralık dönemine ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat istatistiklerini açıkladı.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:02
Konutlarda 1 kilovatsaat elektrik için 55,2 kuruş ödendi

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılının temmuz-aralık dönemine ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat istatistiklerini açıkladı. Buna göre konutlarda geçen yıl temmuz-aralık döneminde kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 55,2 kuruş, 1 metreküp doğal gaz için ortalama 144,3 kuruş ödeme yapıldı. Sanayide ise 1 kilovatsaat elektrik için bu dönemde ortalama 44,1 kuruş ödeme yapılırken, 1 metreküp doğal gaz tüketimine bu dönemde ortalama 149,6 kuruş verildi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:02
  1. Türkiye İstatistik Kurumu
  2. doğal gaz fiyat istatistikleri
  3. elektrik ve doğal gaz fiyat istatistikleri

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