Konutder Başkanı Elmas'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı:

İSTANBUL (AA) - Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde milletin kutlu bir direniş sergilediğini ve büyük bir dirilişi başlattığını belirterek, "Tüm dünyaya kenetlendiğimizi, bizi asla ayrıştıramayacaklarını bir kez daha anlattık." değerlendirmesinde bulundu.



Aynı zamanda Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı da olan Elmas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bu milletin, var oluşundan bu yana bağımsız yaşayan, hiçbir boyunduruk ya da himayeyi kabul etmeyen inancı, vatanı ve milleti uğruna gözünü kırpmadan ölüme yürüyen kadim bir milletin evlatları olduğunu anlattı.

Elmas, "4 yıl önce yaşadığımız ve unutmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletimiz bizzat kutlu bir direniş sergilemiş ve büyük dirilişi başlatmıştır. Tüm dünyaya kenetlendiğimizi, bizi asla ayrıştıramayacaklarını bir kez daha anlattık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hayasızca akına göğsünü siper eden Türk milleti ve kahraman güvenlik güçlerimiz, milli iradeye ve devletine sahip çıktı." ifadelerini kullandı.

Bu hain darbe kalkışması ve işgal girişiminin, ülkenin yıllardır karşı karşıya kaldığı husumet zincirinin en büyük halkalarından, yüzlerce yıllık Türk devletiyle hesabı olanların nafile çırpınışlarıyla birlikte siyasi, ekonomik ve askeri alanda yapılan melun ataklardan biri ancak sonuncusu olmadığını anlatan Elmas, bu nedenle güçlü olmanın, bir ve birlik olmanın önemine dikkati çekti.

- "Ekonomisi güçlü olmayan milletin zaferi kalıcı olamaz"

Altan Elmas, Türkiye'nin yüz yüze kaldığı tehdide bedenleriyle siper olan şehit ve gazilere karşı iş alemi olarak sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiklerini kaydetti.

15 Temmuz’un devamında gerçekleşen ekonomik saldırılara da karşı durmaya devam ettiklerini belirten Elmas, şöyle devam etti:

"Siyasi irade ile birlikte iş dünyası olarak Türkiye’nin ekonomisini ayakta tutmaya gayret ettik. Ekonomisi güçlü olmayan bir milletin zaferlerinin de kalıcı olmayacağının şuurundayız. Enflasyon, faiz ve kur baskısı gibi türbülanslara girdik, zorlu mücadeleler verdik. 2019’un son çeyreğinde yakaladığımız ivme, 2020 başında salgın öncesi 2,5 aylık süreçte de güç kaybetmeden devam etti.



Yakın tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz’un ruhuyla gelen birlik ve beraberlik anlayışının bugün en somut örneğini salgınla mücadelemizde birebir yaşadık. Milletimiz en zor zamanlarda dayanışma ve mücadele örneğini sergilemekten yine kaçınmadı. Ekonomi yönetimimiz, salgının hemen hemen tüm sektörleri durma noktasına getirdiği negatif etkileri azaltabilme adına tedbir paketlerini ardı ardına açıkladı. Sektörümüz de destek için kampanyalar başlattı. İkinci yarıdan itibaren yavaş yavaş tekrar büyüme ivmesi yakaladık. Bundan sonra da ülkemizi daha güçlü ekonomi ve büyük Türkiye hedefine hep birlikte taşıyacağımıza inancım tam."



Elmas, 15 Temmuz'un İslam dünyası ve tüm dünya halklarına da ilham verdiğini vurgulayarak, şunları aktardı:

"Yaşananların tekrarına izin verilmemesi, ülke ve gelecek için daha büyük değerler üretilmesi, bir gün öncesinden daha iyi olmak üzere yorulmadan ve kararlılıkla iş dünyasının çalışmalarına devam etmesi gerekiyor. Her ne olursa olsun bu millet dayanışmayla, birlikle tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır. Referans noktamız bu düşünce olmalıdır. Türkiye’ye güvenimiz zor zamanlarda bile asla sarsılmadı. Her ne zorluk yaşarsak yaşayalım ülkemiz için fedakarlık yapmaktan hiç çekinmedik. İşsizlik emici, lokomotif sektörümüzdeki faaliyetlerimizi daha güçlü ekonomiye ve refaha sahip özgür, büyük Türkiye'ye katkıda bulunmak amacıyla sürdürmeye devam edeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü'nde başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bu cennet vatan uğruna kendini feda eden tüm şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm gazilerimize şükran ve minnetlerimizi arz ediyorum."