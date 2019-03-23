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Konuta fuarlı cansuyu

Türk gayrimenkul sektörü ile Körfez bölgesinden yatırımcıları, acenteleri ve bireysel alıcıları buluşturan 13.Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi, İstanbul’da düzenleniyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 10:02
Konuta fuarlı cansuyu

 Ekonomi Servisi 

Türk gayrimenkul sektörü ile Körfez bölgesinden yatırımcıları, acenteleri ve bireysel alıcıları buluşturan 13.Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi, İstanbul’da düzenleniyor. Arap Türk İş Adamları ve Yatırımcılar Derneği ana sponsorluğunda bugün ve yarın gerçekleştirilecek olan ve 50 firmanın 400 proje ile katılacağı fuarda açık artırmalı satışlar da yapılacak.

Yeni projeler satışta

Özel sektörün en büyük gayrimenkul portföyüne sahip firması Sur Yapı da, İstanbul Hilton Convention Center’da gerçekleşecek ‘13. Gayrimenkul Fuarı ve Arap – Türk Zirvesi’nde özel standı ile yer alacak. Türkiye’den ev sahibi olmak isteyen Körfez ülkesi vatandaşlarını yeni bir şehir inşa ettiği Antalya Projesi ve İstanbul’un 12 ilçesindeki toplam 14 projesiyle tanıştıracak. Antalya ve Semt Bahçekent Projeleri’nin maketleriyle katılacağı fuarda cazip seçeneklerle konut, ofis ve dükkan sahibi olma imkânı sunulacak.

Antalya’ya özel fiyatlar

Antalya’da, Avrupa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğini taşıyan, yatırım değeri 8 milyar lira olan ve 19 bin bağımsız bölümden oluşan Sur Yapı Antalya projesi de fuarda yer alacak. Projede, konutlar, ofisler, home office’ler, dükkanlar, çarşılar, okullar, sağlık alanları, ibadet alanları, sosyal alanlar, müzeler ve büyük kent parkı bulunuyor. Sur Yapı Antalya Projesi’nde tamamı peşin ödemelerde 170 bin liradan başlayan konut fiyatları hem yatırımcılar tarafından hem de oturum amaçlı yoğun ilgi görüyor.

Yatırımcı için en cazip şehir

Türkiye’de emlak sektörü gelişirken Antalya ve bölgesi turistik olması nedeniyle bu gelişmelerden fazlasıyla faydalanıyor. Yurt içinden ve yurt dışından Antalya’da gayrimenkul almak isteyen yatırımcılar ciddi bir potansiyel oluşturuyor. Hem şehir hayatı hem doğayı birlikte yaşamak isteyenler, sakin, kaliteli ve sosyal aktivitesi yüksek bir yaşamı hedefleyenler için Antalya birinci sırada yer alıyor.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 10:02
  1. Türk gayrimenkul sektörü
  2. Körfez bölgesi
  3. 13.Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi
  4. Arap Türk İş Adamları ve Yatırımcılar Derneği
  5. Sur Yapı
  6. İstanbul Hilton Convention Center
  7. Antalya Projesi
  8. Sur Yapı Antalya Projesi

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