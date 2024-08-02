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Avrupa Konut sıkıntısına yasal çözüm geliyor
Avrupa

Konut sıkıntısına yasal çözüm geliyor

Yeniakit Publisher
2024-08-02 15:55:00 -
Konut sıkıntısına yasal çözüm geliyor

Almanya konut sıkıntısını azaltmak için bir dizi değişikliğe gidiyor. Bürokrasi azalacak, kat yapımının önü açılacak.

İmar Bakanı Klara Geywitz, bürokrasiyi azaltarak daha fazla konut inşa edilmesini sağlamak istiyor.

Kanunda buna uygun bir reform başlatıldı. Planlanan en önemli yeniliklerden biri, konut sorunu yaşanan bölgelerde, imar planını değiştirmeden binalara kat ve çatı eklemek, genişletmek mümkün olacak. Ebeveyn arazisine çocukların ev yapmasına olanak tanınacak. Tasarının eylülde onaylanması bekleniyor. FRANKFURT

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