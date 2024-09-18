Konut sektöründe görülmemiş dev kampanya! “Arabayı getir, evini götür”

Babacan Yapı, inşaat sektöründe özgün ve yenilikçi adımlar atarak, kendi özsermayesi ve finansal yeterliliği ile herkesin konut sahibi olma ihtiyacını karşılayacak yeni modelleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Gayrimenkul sektöründe hayata geçirdiği ilklerle ve ev almak isteyenlere tanıdığı kolaylıklarla fark yaratan şirket, bu kez “aracınız peşinatınız olsun” diyerek, faizsiz, kredisiz ev sahibi yapan yeni uygulamasını sunuyor. Şirket, ulaşılabilir konut yaklaşımından hareketle, ikinci el aracını “en iyi fiyat” ile peşinat olarak değerlendirmek isteyenler için bu kez Avrupa Yakası’nın yeni cazibe merkezinde hayalleri gerçeğe dönüştürüyor.

Avrupa yakasının yatırım değeri yüksek semtlerinden Sefaköy’de tamamladığı Port Royal projesi kapsamında geçerli olan kampanya için harekete geçen Babacan Yapı, hemen tapu hemen teslim modeli sayesinde şimdiden yoğun talep görüyor. 1+0’dan 3,5+1’e kadar 5 blok, 814 daire ve 51 ticari üniteden oluşan projeden kampanya ile ev sahibi olmak isteyenler, kurumsal galeri ve ekspertizlerin değerlendirmeleri sonucu peşinatının bir kısmı için aracını teslim ederek, Port Royal evlerinin yeni sakini olmaya hak kazanıyor. Port Royal’in tüm alanlarını ve her büyüklükteki dairesini kapsayan bu kampanya, kendi evinin sahibi olmak isteyenler için ayrıcalıklı bir yaşam tarzının da kapılarını aralıyor.

Merkezi lokasyonda huzur ve dinginlik yaşatan deneyim

Kampanya kapsamında açıklama yapan Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, “Uzun yıllardır hem tüketicinin hem de konut sektörünün ihtiyaçlarını analiz ederek hayata geçirdiğimiz uygulamalar ve ödeme kolaylıkları sayesinde binlerce kişinin ev sahibi olmasını sağladık. Bu kez konuta erişimi, Sefaköy’de tamamladığımız Port Royal projemizde sağlıyoruz. E-5 ve Basın Ekspres yoluna paralel konum avantajının yanı sıra araçla bir dakikalık mesafede yer alan Port Royal, herkesin hayal edebileceği bir yaşam merkezi. Bir yandan içinde bulundurduğu sosyal donatı alanlarıyla keyifli deneyimler yaşatan proje, diğer yandan huzur ve dinginlik arayanların beklentilerini karşılayacak” dedi.

Yaşamı kolaylaştıran teknoloji Port Royal’ın akıllı evlerinde

Yaşam alanlarındaki konforu ve verimliliği artıran ev teknolojileri, modern hayatın vazgeçilmez bir unsuru olmaya devam ederken, Babacan Yapı’da bu yaklaşımın en güncel yorumunu Port Royal’de hayata geçiriyor. 5 yıldızlı otel konforu sunan ve ev sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamak üzere tasarlanmış dairelerini satışa çıkaran şirket, Port Royal ile ‘akıllı ev’ teknolojisine de yeni bir soluk kazandırıyor. Aydınlatma ve elektrik kontrolünden hareket dedektörüne, kablosuz alarm dedektörlerinden panik butonuna kadar uzaktan kontrol sistemiyle donatılmış daireler, bir yandan enerji tasarrufu sağlarken diğer yandan güvenlik önlemlerini de üst seviyeye çıkarıyor. Port Royal’de sayısız kültürel alan başta olmak üzere, AVM’lere, yapı marketlere, kafe ve restoranlara, üniversitelere ve mağazalara kolayca ulaşım olanağı da mümkün. Toplu taşıma araçlarına yakın olması sebebiyle daire sakinlerine ve ofis çalışanlarına her bakımdan ulaşım kolaylığı tanıyan proje, Anadolu ve Avrupa yakasını en hızlı buluşturan metrobüse ise 200 metre uzaklıkta yer alıyor.