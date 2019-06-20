Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasında (Çerkezköy TSO) düzenlenen Konut Pazarlama Stratejileri Sektör Toplantısı’nda konut satışının püf noktaları konuşuldu.

Çerkezköy TSO 4. Meslek Komitesi organizesinde odanın seminer salonunda gerçekleştirilen Konut Pazarlama Stratejileri Sektör Toplantısı’na konuşmacı olarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Hasan Selçuk Eti katıldı. Eti, Türkiye’de konut kavramının 80’li yıllarda “barınma” amacını taşıdığını, son yıllarda ise “statü” olarak nitelendirildiğini ifade etti. Eti, “Sahip olduğumuz konutlar artık barınma ihtiyacımızı karşılamaktan çok, statüyü etkileyen bir kavram haline geldi. Özellikle akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle bilgiye ulaşım kolaylaştı. İnsanların bakış açısı değişti. Müşteri olarak daha bilinçli hale geldi. Müşteri artık büyük salonlu apartman daireleri yerine akıllı ev dediğimiz çevreci-yeşil yapıları tercih ediyor. Ya da satıcıyla birebir muhatap olmak yerine e-satış yapan kurumları kullanıyor” dedi.

"Sosyal medya kullanımı arttırılmalı"

Konut pazarlamanın püf noktalarını katılımcılarla paylaşan Eti, “Müşterinin ne beklediği çok önemli. 70 yaşında bir çifte 15. katta bulunan bir rezidans satamayacağınız gibi 20’li yaşlarındaki müşterinize de eski tip bir apartman dairesi satamazsınız. Müşterinizin yaş, cinsiyet, eğitim ve ekonomik durumunu mutlaka dikkate almalısınız. Satış temsilcileriniz prezantabl olmalı. Her alanda olduğu gibi gayrimenkul alanında da sosyal medya kullanımı çok önemli. Televizyon, radyo, billboard, emlak ilan siteleri gibi klasik yöntemlerin yanında Facebook, Instagram gibi bilgi akışının yoğun ve bilgiye ulaşımın çok kolay olduğu mecralarda mutlaka yer almalısınız” diye konuştu.