Konut fiyatlarında şok düşüş! Türkiye fiyatların en çok düştüğü üç ülkeden biri oldu

Küresel ekonomik koşul ve pandemi döneminde başlayan yüksek enflasyon ve maliyet artışları, Türkiye’de konut fiyatlarında büyük bir artış görülmesine sebep oldu. Talebin azalması ve enflasyon beklentilerinin düşmesiyle beraber konut fiyatlarında gerileme yaşanıyor.

GEÇEN YILA GÖRE REEL OLARAK YÜZDE 1 AZALDI

Geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye’de konut fiyatları reel olarak yüzde 8,9 düştü ve bu da Türkiye’yi konut fiyatlarının en çok azaldığı üç ülkeden biri yaptı. Pandemi ve sonrasında, hem dünya genelinde hem de Türkiye’de konut fiyatlarında belirgin artışlar yaşandı. Uluslararası Ödemeler Bankası’nın (BIS) yaptığı araştırmaya göre, bu eğilim tersine dönmüş durumda. Küresel konut fiyatları 2024’ün ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 1 azaldı. Konut fiyatlarındaki bu düşüş, 2022’nin üçüncü çeyreğinde başlamış olup, 2023’ün ilk çeyreğinde fiyatlar yüzde 3,1 oranında geriledi.

TÜRKİYE ÜÇ ÜLKEDEN BİRİ OLDU

BIS verilerine göre, Türkiye konut fiyatlarının en çok düştüğü üç ülkeden biri oldu; geçen yılın aynı dönemine kıyasla fiyatlar reel olarak yüzde 8,9 azaldı. 2024’ün ilk çeyreğinde konut fiyatlarındaki en büyük düşüş ise Lüksemburg’da yüzde 13,7 ve Hong Kong’da yüzde 13,2 olarak kaydedildi.

Pandemi döneminde Türkiye, konut fiyatlarının en çok arttığı ülke olarak öne çıkmıştı. 2022’nin üçüncü çeyreğinde Türkiye’de yıllık reel konut fiyat artışı yüzde 59,6’ya ulaşmışken, 2024 yılı itibarıyla bu oran düşmeye başladı. Türkiye, bu dönemde konut fiyatlarının en çok arttığı ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. BIS verilerine göre, Türkiye’de konut fiyatları 2019’un son çeyreğinden itibaren reel olarak yüzde 119,4 oranında arttı. (Sanayi Gazetesi)