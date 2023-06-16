Konut fiyatları nisanda yüzde 121,3 arttı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın nisan ayı Konut Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 121,3 arttı.

TCMB, 2023 yılı nisan ayı Konut Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 121,3, reel olarak ise yüzde 53 oranında arttı. (İLKHA)