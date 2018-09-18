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Konut fiyat endeksi arttı

Konut fiyat endeksi, 2018’in Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,48 oranında yükselerek 268,09 seviyesinde gerçekleşti.

18 Eylül 2018 Salı 16:35
Konut fiyat endeksi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Temmuz ayı konut fiyat endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Buna göre, KFE Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,48 artışla 268,09 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, üç büyük il İstanbul, Ankara ve İzmir’de yıllık bazda sırasıyla yüzde 3,77, yüzde 8,53 ve yüzde 16,58 artış gösterdi.

HEDONİK KONUT FİYAT ENDEKSİ

2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,30 oranında artan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 9,39 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 5,58 oranında azaldı. Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan HKFE Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,30 oranında artarak 227,40 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,39 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,58 oranında azalış gösterdi.

ÜÇ BÜYÜK İL

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre İstanbul ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,16 ve 0,42 oranlarında artış, Ankara’da ise yüzde 0,08 oranında azalış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 4,05, 7,24 ve 15,61 oranlarında artış gösterdi.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 16:35
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  5. TEMMUZ
  6. konut fiyat endeksi

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