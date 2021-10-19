Konut Fiyat Endeksi ağustosta yüzde 3.9 arttı

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3.9 artarak 192.6 seviyesinde gerçekleşti.



Konut Fiyat Endeksi, ağustosta 2020’nin aynı ayına göre yüzde 33.4 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 11.9 oldu.



3 büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında, ağustosta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 4.3, 3.3 ve 3.8’lik artış görüldü.