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Ekonomi Konut Fiyat Endeksi ağustosta yüzde 3.9 arttı
Ekonomi

Konut Fiyat Endeksi ağustosta yüzde 3.9 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 15:32:00 -
Konut Fiyat Endeksi ağustosta yüzde 3.9 arttı

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3.9 artarak 192.6 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, ağustosta 2020’nin aynı ayına göre yüzde 33.4 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 11.9 oldu.

3 büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında, ağustosta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 4.3, 3.3 ve 3.8’lik artış görüldü.

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