Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konut satışlarına ilişkin önemli bir müjde verdi. Peki, yeni konut finansmanı nedir?

Konut finansmanı paketleri nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan konut satışı açıklaması

Konut satışlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Konut sektöründeki arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçireceğiz. Konut finansmanı konusunda 3 paket. Tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyona kadar değere sahip 1. el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık 0,99 oranlı konut kredisi sağlıyoruz. 1. ve 2. elleri kapsıyor. İnşaat sektörü, Mayıs itibariyle %40'ı tamamlanmış inşaat projelerinin tamamlanması için 20 milyar TL'lik kaynak ayırdık. Mayıs itibarı ile projelerin bir an önce satılması için 20 milyarlık kaynak ayarladık. İnşaat halindeki konutların bir an önce satılmasını hedefliyoruz” dedi.