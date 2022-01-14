Konuşulmayan modern tarikat: Kemalizm

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Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, Enes Kara'nın ölümü üzerinden başlatılan kara propogandayı değerlendirdi.

Coşkun, tarikat ve cemaatleri hedef alanların esas derdinin, Kufr'an öğretilmemesi, genç nesle İslam dininin öğretilmemesi olduğunu söyledi.

Coşkun, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında bu memlekette konuşulmayan tehlikeli bir tarikat var. Tarikat, cemaat ve Kur'an kurslarını hedef alanların Kemalizm tarikatı. Bu Kemalizm tarikatının Atattürk'ün vizyonu ile de alakası yok. Uydurdukları Kemalizm, tekke ve türbelere vatandaşın gitmesini çağ dışı görüyor ama hepsi kendi türbelerine gidiyor. Bunların kafası kilitlenmiş ve sulanmış bir kafadır."