  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Konuşulmayan modern tarikat: Kemalizm
Gündem

Konuşulmayan modern tarikat: Kemalizm

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, Enes Kara'nın ölümü üzerinden cemaat ve tarikatları hedef alanları eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 23:58:00 - 2022-01-14 23:59:26

 Yeniakit.com.tr 

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, Enes Kara'nın ölümü üzerinden başlatılan kara propogandayı değerlendirdi.

Coşkun, tarikat ve cemaatleri hedef alanların esas derdinin, Kufr'an öğretilmemesi, genç nesle İslam dininin öğretilmemesi olduğunu söyledi.

Coşkun, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında bu memlekette konuşulmayan tehlikeli bir tarikat var. Tarikat, cemaat ve Kur'an kurslarını hedef alanların Kemalizm tarikatı. Bu Kemalizm tarikatının Atattürk'ün vizyonu ile de alakası yok. Uydurdukları Kemalizm, tekke ve türbelere vatandaşın gitmesini çağ dışı görüyor ama hepsi kendi türbelerine gidiyor. Bunların kafası kilitlenmiş ve sulanmış bir kafadır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay