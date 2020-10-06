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Gündem Konuşmaları deşifre oldu! Abdullah Ağar’ın Ermenistan paylaşımı yankı uyandırdı
Gündem

Konuşmaları deşifre oldu! Abdullah Ağar’ın Ermenistan paylaşımı yankı uyandırdı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan ordusunun Ortadoğu'dan getirilen savaşçılarla desteklendiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 09:41:00 -

Azerbaycan-Ermenistan arasında gerilim devam ediyor. Ermenistan’ın sivil hedeflere küstahça saldırması sonrası ağır çatışmalar başladı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan ordusu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Abdullah Ağar, Ermenistan ordusunun Ortadoğu'dan getirilen savaşçılarla desteklendiğini söyledi.

Azerbaycan tarafından gerçekleştirilen İHA saldırısının görüntülerini paylaşan Ağar, Ermeni askerlerinin konuşmalarını ortaya çıkardı.

Abdullah Ağar, yayınladığı videodaki konuşmaların Ortadoğu Ermenileri'nin kullandığı bir dil olduğunu belirtti.

Fransız medyasında yer alan iddiaların böylelikle doğrulandığını aktaran Ağar, Ermenistan ordusunun Ortadoğu'dan takviye edildiğini söyledi. Ağar bu askerlerin PKK/YPG'nin kurduğu sözde Ermeni Nubar Ozanyan tugayına ait olabileceğini söyledi.

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