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Gündem 'Konuşanlar' programı için RTÜK harekete geçti
Gündem

'Konuşanlar' programı için RTÜK harekete geçti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 'Konuşanlar' isimli programda geçen diyaloglar nedeniyle inceleme başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 22:03:00 - 2021-12-08 22:19:40
'Konuşanlar' programı için RTÜK harekete geçti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Konuşanlar” isimli programa inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Şahin: Defalarca uyarmamıza rağmen...

Şahin açıklamasında, ''Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği “Konuşanlar” isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır.'' ifadelerine yer verdi.

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