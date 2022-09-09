Konuşan Yunan değil CHP'li! Ecdad Osmanlı'yı hedef alan Tunç Soyer'den alçakça sözler!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in 100. yıl kutlamalarında yaptığı konuşmada skandal açıklamalarda bulundu. Soyer, Osmanlı'yı hadsiz sözlerle hedef alarak '100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar.' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı. Soyer, 623 yıl boyunca birbirinden farklı etnik kimlikleri hoşgörü içinde yöneterek Türkiye'yi Türkiye yapan ecdad Osmanlı'yı hadsiz sözlerle hedef aldı. 3 kıtayı yöneten Osmanlı'ya karşı İzmir'i idare edemeyen CHP'li Soyer, adeta bir Yunan edasıyla konuşarak ecdad için, "Gaflet ve ihanet içindeydiler" şeklinde skandal bir açıklamada bulundu.

Osmanlı'yı hadsizce hedef aldı

İzmir'i susuz bırakıp yağmurda sele mahkum eden Soyer, hadsizce yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi.

Tepki yağdı

CHP'li Tunç Soyer'in haddini aşan sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.