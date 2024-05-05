Konuşacak başka konu kalmadı mı? Acun'un montu sosyal medyayı karıştırdı!
TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medyada giydiği montun fiyatı sebebiyle en çok konuşulan isim oldu.
Sosyal medya kullanıcıları işi gücü bırakıp Acun'un montunun fiyatını tartıştı.
Acun Ilıcalı sosyal medyadan bir video paylaştı. Videoda üzerine giydiği montu fark eden bir sosyal medya kullanıcısı montun fiyatının 71 bin TL olduğunu belirterek paylaşımda bulundu.
Haber mecralarının magazin servisleri de Acun'un montunu haberleştirince sosyal medya kullanıcıları işi gücü bırakıp Acun'un montunu tartıştı.
X'te paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle: