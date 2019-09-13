Konukoğlu'ndan Gazişehir Gaziantep'e veda

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanlığını Mehmet Büyükekşi'ye devreden Adil Sani Konukoğlu, kulübün yeni yönetimine destek olacağını bildirdi.

Konukoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından SANKO Holding'deki yapılanma doğrultusunda 2020 yılı itibarıyla yönetim kurulu başkanlığı görevini üstleneceğini hatırlattı.

Bu yüzden iş yoğunluğu ve sorumluluğunun daha da artacağına dikkati çeken Konukoğlu, "Görevden ayrılmam beklenmeyen bir gelişme değil. Gazişehir Gaziantep Kulübü Başkanlığı'nı üstlenirken belirlediğimiz hedefe uygun hareket ettik. Süper Lig'e yükselmeyi, altyapıyı güçlendirmeyi, şirketleşmeyi sağlamayı ve ardından görevi devretmeyi hedeflemiştik. Süper Lig'e yükseldik, altyapıda çok önemli mesafe katettik, şirketleşmeyi sağladık." ifadelerini kullandı.

SANKO Holding’te üstleneceği görevin getireceği yoğunluk ve artacak sorumluluğu nedeniyle, hiçbir telkin ve talep söz konusu olmadan, huzur ve gönül rahatlığı ile kulüp başkanlığından ayrıldığını belirten Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Gazişehir Gaziantep yönetimi olarak gururluyuz, mutluyuz, huzurluyuz. Çünkü başardık. Bu süreçte bir ve beraber hareket ettiğimiz yönetim kurulu üyeleri ile kulüp teknik ve idari personeline çok teşekkür ederim. Bundan sonra, görevde olduğum sıradaki duyarlılıkla, yeni yönetimin yanında olacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kulüple ve yeni yönetimle et ve tırnak gibiyiz. Ayrımız, gayrımız olamaz. Bu vesileyle eksilmeyen destekleri için başta Abdulkadir ve Zeki ağabeyim ile sevgili eşim ve çocuklarım olmak üzere Konukoğlu ailesine, SANKO Grubu’ndaki mesai arkadaşlarıma, görevimi sürdürmem için samimi dileklerini ileten hemşehrilerime, spor camiasına ve çalışma arkadaşlarımız olarak gördüğümüz değerli basın mensuplarına kalbi duygularla teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar."

Konukoğlu, kulübün Süper Lig’de başarılı olması için yeni yönetime aynı şevk ve heyecanla destek vereceklerini dile getirdi.





