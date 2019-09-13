0553 313 94 23

Konukoğlu'ndan Gazişehir Gaziantep'e veda

"Gazişehir Gaziantep yönetimi olarak gururluyuz, mutluyuz, huzurluyuz. Çünkü başardık. Bu süreçte bir ve beraber hareket ettiğimiz yönetim kurulu üyeleri ile kulüp teknik ve idari personeline çok teşekkür ederim"- "Bundan sonra, görevde olduğum sıradaki duyarlılıkla, yeni yönetimin yanında olacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın"

13 Eylül 2019 Cuma 16:16
Konukoğlu'ndan Gazişehir Gaziantep'e veda

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanlığını Mehmet Büyükekşi'ye devreden Adil Sani Konukoğlu, kulübün yeni yönetimine destek olacağını bildirdi.

Konukoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından SANKO Holding'deki yapılanma doğrultusunda 2020 yılı itibarıyla yönetim kurulu başkanlığı görevini üstleneceğini hatırlattı.

Bu yüzden iş yoğunluğu ve sorumluluğunun daha da artacağına dikkati çeken Konukoğlu, "Görevden ayrılmam beklenmeyen bir gelişme değil. Gazişehir Gaziantep Kulübü Başkanlığı'nı üstlenirken belirlediğimiz hedefe uygun hareket ettik. Süper Lig'e yükselmeyi, altyapıyı güçlendirmeyi, şirketleşmeyi sağlamayı ve ardından görevi devretmeyi hedeflemiştik. Süper Lig'e yükseldik, altyapıda çok önemli mesafe katettik, şirketleşmeyi sağladık." ifadelerini kullandı.

SANKO Holding’te üstleneceği görevin getireceği yoğunluk ve artacak sorumluluğu nedeniyle, hiçbir telkin ve talep söz konusu olmadan, huzur ve gönül rahatlığı ile kulüp başkanlığından ayrıldığını belirten Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Gazişehir Gaziantep yönetimi olarak gururluyuz, mutluyuz, huzurluyuz. Çünkü başardık. Bu süreçte bir ve beraber hareket ettiğimiz yönetim kurulu üyeleri ile kulüp teknik ve idari personeline çok teşekkür ederim. Bundan sonra, görevde olduğum sıradaki duyarlılıkla, yeni yönetimin yanında olacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kulüple ve yeni yönetimle et ve tırnak gibiyiz. Ayrımız, gayrımız olamaz. Bu vesileyle eksilmeyen destekleri için başta Abdulkadir ve Zeki ağabeyim ile sevgili eşim ve çocuklarım olmak üzere Konukoğlu ailesine, SANKO Grubu’ndaki mesai arkadaşlarıma, görevimi sürdürmem için samimi dileklerini ileten hemşehrilerime, spor camiasına ve çalışma arkadaşlarımız olarak gördüğümüz değerli basın mensuplarına kalbi duygularla teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar."

Konukoğlu, kulübün Süper Lig’de başarılı olması için yeni yönetime aynı şevk ve heyecanla destek vereceklerini dile getirdi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:16
  1. Adil Sani Konukoğlu
  2. Futbol
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çiçekdağı Belediyesi, 2 bin kişiye aşure dağıttı
    1. Çiçekdağı Belediyesi, 2 bin kişiye..
    2. Keçiborlu Belediyespor’un gözü BAL’da
    3. Sivas’taki atlı cirit müsabakaları..
    4. Çocuklar bu böcekle kediyi çok sevdi
    5. Eski plaklar Çankayalıları buluştu
    6. Çankayalı muhtarlar Safranbolu’da
    7. Pusmaz ve Bilgin yeni görevlerine..
    8. TESK Başkanı Palandöken: “Esnafımız..
    9. İBB'de işten çıkarmalar
    10. Kılca: “Hemşehrilerimizin hem derdine..
    11. BM'den Cumhurbaşkanı Akıncı'ya teşekkür
    12. Albayrak'tan ekonomiye ilişkin önemli..
    13. Ümraniye’de dev kazanlarda 10 bin..
    14. Virajı alamayan otomobil takla attı
    15. Huzurevinde kermes coşkusu
    16. Google özgün haberleri ön plana..
    17. Türkiye, Kırgızistan'la finansal..
    18. Çocukların hayal gücü resimlere yansıdı
    19. Çölyak hastalarına "glütensiz aşure"..
    20. "Hurda araç teşviğindeki ÖTV..
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!