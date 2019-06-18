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Konuk sanatçılar projesine AB'den destek geldi

Konuk sanatçı programları aracılığıyla sosyal ağ oluşturan "Daire" adlı proje, Avrupa Birliği'nden hibe desteği kazandı

18 Haziran 2019 Salı 12:36
Konuk sanatçılar projesine AB'den destek geldi

İZMİR (AA) - K2 Çağdaş Sanat Derneği koordinatörlüğündeki konuk sanatçı programı olan Daire Projesi'nin Avrupa Birliği'nden hibe desteği aldığı açıklandı.

Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, "konuk sanatçı programları aracılığıyla sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları arasında ağ oluşturmayı" amaçlayan projenin tanıtımı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından "Sivil Toplum Destek Programı" çerçevesinde yürütülen program kapsamındaki 10 çalışmadan biri olan Daire Projesi'nin bütçesi ise 529 bin avro olarak belirlendi. Bütçenin yüzde 90'ı da Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından karşılanacak.

İzmir, Çanakkale, Hatay, İstanbul, Sinop, Diyarbakır, Mardin, Nevşehir ve Mersin olmak üzere 9 ilde uygulanacak proje kapsamında, sanatçıların mevcut yaşama ve çalışma ortamlarının dışında bir yerde konuk olarak belirli bir süreliğine yaşayıp üretim yapmalarına olanak sağlanacak.

- Hedef, iş birliğini geliştirmek

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Ceyhan Çiçek, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarını desteklemeyi istediklerini belirtti.

Sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğu geliştirmek için çalıştıklarını kaydeden Çiçek, sanatçıların Daire Projesi ile uluslararası bağlantılara ulaşabileceğini aktardı.

K2 Çağdaş Sanat Derneği Başkanı Ayşegül Kurtel de konuk sanatçı ağı kurabilmek için uzun zamandır çalıştıklarını kaydederek, "Sanatçılar için bir platform oluşturmak ve ulusal, uluslararası sanatçıların daha samimi bir ortamda bir araya gelip çalışmasını, beyin fırtınası oluşturabilmesini hedefliyoruz. İzmir'e güncel sanatlardaki aktif üretim ortamında ivme kazandıracağız." dedi.

Kurtel, uluslararası kurumların da desteğiyle projeyi hakkıyla tamamlayacaklarını da vurguladı.

- Projenin içeriği

K2 Çağdaş Sanat Derneği Proje Koordinatörü Orkide Salar da "varlık ve birlik ekseninde evrenin ritmini simgeleyen" kapsayıcı Daire Projesi'nin 15 Ocak'ta başladığını ve 14 Eylül'de tamamlanacağını ifade etti.

Seçici Kurul tarafından 9 ilde "Konuk Sanatçı Programı" uygulamalarını yürütmek üzere yurt içi ve yurt dışından sanatçıların belirleneceğini anlatan Salar, her ilde konuk sanatçılar için ulusal bir açık çağrı yapılacağını söyledi.

Orkide Salar, merkez İzmir olmak üzere projenin uygulandığı tüm illerde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin temsilcileri ile tanıtım toplantıları, ihtiyaç analizleri, olanak tespitleri, çalıştaylar, paneller, gösteriler ve sergiler düzenleneceğini aktardı.

Proje, Türkiye'den Hatay Büyükşehir Belediyesi, Göçebe Akıl, Tasarım ve Sanat Uygulamaları Derneği, Troya Kültür Derneği ile Slovenya'dan SCCA-Ljubljana Çağdaş Sanat Merkezi'nin ortaklığında hayata geçirilecek.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:36
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