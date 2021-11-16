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Gündem Konuğu köprü ve otoyolları övünce Fatih Altaylı'nın ayarı kaçtı
Gündem

Konuğu köprü ve otoyolları övünce Fatih Altaylı'nın ayarı kaçtı

Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programında konuk Prof. Mustafa Ilıcalı, köprü ve otoyolları övünce sunucu Fatih Altaylı rengini belli etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 23:56:00 - 2021-11-17 00:17:05

Habertürk TV'de yayınlanan Fatih Altaylı'nın moderatörlüğündeki Teke Tek programının bu akşamki konukları Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Prof. Dr. Uğur Emek ve Twitch yayıncısı Jahrein idi.

Yap-işlet-devlet projelerinin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğinin tartışıldığı programda, Fatih Altaylı ile Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı arasında gergin anlar yaşandı.

"Kendinizi acındırmayın ne olur"

Konuşmak için söz isteyen Mustafa Ilıcalı'ya sinirlenen Fatih Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Hocam en çok siz konuştunuz. Cümleme izin verirmisiniz diyerek kendinizi acındırmayın ne olur, Allah aşkına ya. Yani öyle bir hale getiriyorsunuz ki işi, ben şöyle zannediyorum 'Ya ben Mustafa Hoca'ya haksızlık mı ediyorum' ya da bizi dinleyenler 'Ya bunlar o adamı ketenpereyi mi getiriyor' diye düşünüyor."

"Nezaketen soruyorum"

Mustafa Ilıcalı, Altaylı'ya "Nezaketen soruyorum, o zaman size saygısızlık yapmış olurum" yanıtını verdi.

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Yorumlar

Yanlız

Zaten kanalda sunucuda belli değil mi Allah aşkına gidipde niye şımartırlar bunları anlamam. Zaten Altaylı ağzı bozuk birisi hiç haz etmeyiz.
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