Konuğu köprü ve otoyolları övünce Fatih Altaylı'nın ayarı kaçtı

Habertürk TV'de yayınlanan Fatih Altaylı'nın moderatörlüğündeki Teke Tek programının bu akşamki konukları Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Prof. Dr. Uğur Emek ve Twitch yayıncısı Jahrein idi.

Yap-işlet-devlet projelerinin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğinin tartışıldığı programda, Fatih Altaylı ile Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı arasında gergin anlar yaşandı.

"Kendinizi acındırmayın ne olur"

Konuşmak için söz isteyen Mustafa Ilıcalı'ya sinirlenen Fatih Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Hocam en çok siz konuştunuz. Cümleme izin verirmisiniz diyerek kendinizi acındırmayın ne olur, Allah aşkına ya. Yani öyle bir hale getiriyorsunuz ki işi, ben şöyle zannediyorum 'Ya ben Mustafa Hoca'ya haksızlık mı ediyorum' ya da bizi dinleyenler 'Ya bunlar o adamı ketenpereyi mi getiriyor' diye düşünüyor."

"Nezaketen soruyorum"

Mustafa Ilıcalı, Altaylı'ya "Nezaketen soruyorum, o zaman size saygısızlık yapmış olurum" yanıtını verdi.