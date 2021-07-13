Konu Türkler olunca Atina hukuk tanımıyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın milli kimliğini inkar eden, haksız ve adaletsiz davranan sözde demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden Yunanistan, son olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından azınlıklara tanınan hakları tanımadığını açıkladı. Yunanistan Yüksek Yargısı, AİHM’nin kararını tanımaması üzerine İskeçe Türk Birliği “Haksızlığa ve adaletsizliğe artık yeter” diyerek söz konusu skandal kararı protesto ederken skandal karara ilişkin İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Av. Necmettin Hüseyin, Akit’e değerlendirmede bulundu.

Yunanistan’ın kendi yasalarına bile saygısı yok!

38 yıldır hukuk mücadelesi verdiklerini söyleyen İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, “Bizim davamız 38 yıl öncesine dayanıyor. Yunanistan ‘1983 yılında Batı Trakya’da Türk yoktur’ diyerek bizim varlığımızı hiçe saymaya çalıştılar. Bu yüzden isminde ‘Türk’ kelimesi geçen her şeyi yasaklamaya başladılar. Herhangi bir yasadışı etkinlik ya da organizasyon olmamasına rağmen bunlar yapıldı bizlere. Bizi Yunan Müslüman azınlık gibi göstermek istediler. Biz de buna karşı mücadele vermeye başladık. İskeçe Türk Birliği olarak 38 yıldır bu mücadeleyi veriyoruz ve bu mücadelede sembol haline geldik artık. İskeçe Türk Birliği’nin kapatılmasına karşı Yunanistan’a açtığımız dava tam 22 sene sürdü. 2005 yılında İskeçe Türk Birliği’nin kapatılması kararını dönemin Yargıtay’ı onadı. Biz de ondan sonra AİHM’ye başvurduk. Bizim dışımızda bu mücadeleyi veren iki dernek daha var. Yunanistan bu davalardan dolayı mahkûm edildi ve davayı kazandık. Kazandığımız dava sonucunu Yunan makamlarına ilettik ancak yine bu kararı reddettiler. Gerekçe olarak da ‘AİHM’nin kararlarının uygulanma zorunluluğu yoktur’ dendi. 2008 yılından itibaren Avrupa Konseyi Yunanistan’ı ikaz etti. Ancak bir sonuç çıkmadı. 2017 yılında dönemin Adalet Bakanlığı bizim kazandığımız davaların uygulamaya konulması için özel bir yasa çıkardı. Bu yasa doğrultusunda tekrar başvurumuzu yaptık. Ancak bu yasaya rağmen yine reddedildik” şeklinde konuştu.

“Adalet tecelli edene kadar mücadelemiz devam edecek”

13 yıldan beri Yunanistan’ın Avrupa Konseyi tarafından uyarıldığını vurgulayan Ahmetoğlu şöyle devam etti; “Biz AİHM’nin kararlarının bir an önce hayata geçirmesini istiyoruz. Ortada uluslararası hukuk kararları var, Avrupa Konseyi’nin ikazları var, insan hakları örgütlerinin raporları var buna rağmen bu kararın verilmesi kabul edilemez. Bizim yaptığımız eylem bu karara karşı tepkidir. Biz eylem çağrısında bulunurken bazı çevreler bizi korkutmak için çabaladılar ancak biz gayet demokratik bir şekilde sesimizi duyurmaya çalıştık. Biz demokrasi, adalet, eşit haklar ve insan hakları ihlallerinin durdurulmasını istiyoruz. Bizim mücadelemiz devam edecek. Her platformda haklarımızı savunacağız. 38 yıldır yılmadık. Bundan sonra da hakkımızı arayacağız. Biz haklı olduğumuzu biliyoruz. AİHM de bizi tescilliyor. Verilen kararların sulandırılmasının, ertelenmesinin hiçbir amacı, hiçbir kârı yoktur. Aksine Yunanistan’a zarar veriyor”

“Verilen karar, Yunanistan adına utanç vericidir”

“Bizler Türk doğduk. Türk olarak doğduğumuz topraklarda yaşamaya devam edeceğiz” diyen Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Av. Necmettin Hüseyin, “Maalesef bizi yine çok da şaşırtmayan demokrasi ve hukuk sisteminde kara bir leke olarak yer edecek Yunanistan Yüksek Yargısı açıkladığı karar ile AİHM’nin 2008 yılında İskeçe Türk Birliği lehine verdiği ve 13 yıldır uygulanmasını beklediğimiz kararın uygulanmasını ve İskeçe Türk Birliği’nin yasal statüsünün haklı iade talebini reddetti. Yunanistan Yüksek Yargısı 30 Haziran 2021 Çarşamba günü açıkladığı kararla AİHM’nin İskeçe Türk Birliği lehine verdiği kararın uygulanmasını reddetmesi kabul edilemez. Neredeyse dünyadaki en uzun hukuk mücadelelerinden biri haline gelen İskeçe Türk Birliği hukuk sürecinde, bilindiği gibi AİHM’nin yaptığı yargılamaların dayanağı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM kararlarının icra edilmesine ilişkin ilgili maddenin, ‘Yüksek sözleşmeci taraflar, taraf oldukları davalarda mahkemenin verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt ederler’ hükmüdür. Sözleşmenin açık hükümlerine rağmen İskeçe Türk Birliği lehine verilen kararın uygulanmaması; Lozan Barış Antlaşması ile emanet edildiğimiz Yunanistan’da, asıl sahipleri olduğumuz topraklarda, Yunanistan’ın baskı ve göçe zorlamalarla dayatmaya çalıştığı, ‘Batı Trakya’da Türk yoktur’ politikasının bir yansıması olarak karşımıza çıkan uygulamalardır. Yunanistan’ın bu uygulamalardan vazgeçmemesi endişe verici olduğu gibi AİHM’nin İskeçe Türk Birliği lehine verdiği kararı uygulama sürecini uzatmaya yönelik çırpınışları bizi hiç şaşırtmamıştır. Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden Yunanistan adına utanç vericidir” ifadelerini kullandı.

