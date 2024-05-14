Konu emekli maaşı! Gurbetçi kadından muhabire okkalı ayar
Avrupa seviciler bu kadını duyduktan sonra gözleri yaşlı kalacak. Devleti her daim kötü göstermeye çalışan sokak röportajcılarından bir tanesi daha taşa oturdu. Gurbetçi kadının Almanya'da aldığı emekli maaşı sözleri viral oldu.
Sokak röportajcıları tek elden çıkmış gibi devleti ve hükümeti kötü göstermek için ellerinden geleni yapıyor. Yine bir sokak röportajında gurbetçi bir kadınla konuşan muhabir ağzının payını böyle aldı.
Söz konusu emekli maaşı olunca Avrupalı emekliler bizden daha iyi durumda diye ağlayanlar gurbetçi kadına yapılan 5 euroluk maaş zammını görünce şaşırıyor.
Sokak röportajında hükümeti karalayacağını düşündüğü gurbetçi kadının emekli maaşı sözleri ise şöyle oldu. Almanya’da emekli maaşına 5 euro zam gelen kadın, "Almanya’da emekli maaşıma 5 euro zam geldi. Maaşımın %60’ını elime geçmeden kesiyorlar. Bura öyle mi? Mis gibi vatanımız var.” ifadelerini kullandı.
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