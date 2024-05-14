Konu emekli maaşı! Gurbetçi kadından muhabire okkalı ayar

Sokak röportajcıları tek elden çıkmış gibi devleti ve hükümeti kötü göstermek için ellerinden geleni yapıyor. Yine bir sokak röportajında gurbetçi bir kadınla konuşan muhabir ağzının payını böyle aldı.

Söz konusu emekli maaşı olunca Avrupalı emekliler bizden daha iyi durumda diye ağlayanlar gurbetçi kadına yapılan 5 euroluk maaş zammını görünce şaşırıyor.

Sokak röportajında hükümeti karalayacağını düşündüğü gurbetçi kadının emekli maaşı sözleri ise şöyle oldu. Almanya’da emekli maaşına 5 euro zam gelen kadın, "Almanya’da emekli maaşıma 5 euro zam geldi. Maaşımın %60’ını elime geçmeden kesiyorlar. Bura öyle mi? Mis gibi vatanımız var.” ifadelerini kullandı.