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Yerel Kontrolü kaybedip TIR'a çarptı! 1 ölü, 1 yaralı
Yerel

Kontrolü kaybedip TIR'a çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir TIR'a arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 13:14:00 -
Kontrolü kaybedip TIR'a çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Sultanhanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyreden Mehmet U. (25) idaresindeki 42 HBK 19 plakalı Citroen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Abdullah Ö. yönetimindeki 68 BK 540 plakalı Mercedes marka TIR'a bağlı 68 KV 559 plakalı dorseye arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole düştü. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, yanında yolcu olarak bulunan Alican Uğur (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Alican Uğur'un cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazanın ardından TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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