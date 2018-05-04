Kontrolü kaybeden sürücü karşı şeritten gelen araca çarptı: 2 kişi yaralı

Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Mahallesi istikametinden Side istikametine gitmekte olan Samet Can Uyar’ın kullandığı 07 LST 85 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu Acısu Caddesi’ndeki virajı alamayarak karşı şeritten gelmekte olan Ali Arslan’ın kullandığı 07 L 8116 plakalı hafif ticari araca çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralanan araç sürücüleri ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Sürücü Ali Arslan, otomobilin virajı alamayarak kontrolünü kaybettiğini ve yolun en sağında durmasına rağmen kendisine çarpmasına engel olamadığını söyledi.