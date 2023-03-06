  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Kontrollü yıkım sırasında kaza! Minare iş yerinin üzerine düştü!
Yaşam

Kontrollü yıkım sırasında kaza! Minare iş yerinin üzerine düştü!

Adana'da depremde zarar gören minare, kontrollü bir şekilde yıkılırken bir iş yerinin üzerine düştü.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 11:10:00 -

Adana’da depremde zarar gören minareler tek tek kontrollü bir şekilde yıkılırken, bir minare iş yerinin üzerine düşerek zarar verdi.

Asrın Felaketi olarak nitelendirilen merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat’taki depremde Adana’da 13 bina yıkılırken, 418 vatandaş hayatını kaybetti. Depremde 1474 cami minaresinden 7’si yıkıldı. 150 minare ise hasar gördü. Hasar gören minareler ise kontrollü şekilde tek tek yıkılmaya başladı. Fevzipaşa Mahallesi'nde kontrollü şekilde yıkılan Otogar Camii minaresi ise bir iş yerinin üzerine düşerek hasar verdi. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

İstanbul'da yine aynı manzara! Düğün konvoyu yolu böyle kapattı
İstanbul'da yine aynı manzara! Düğün konvoyu yolu böyle kapattı

Yaşam

İstanbul'da yine aynı manzara! Düğün konvoyu yolu böyle kapattı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Depremden 10 dakika önce uyandı! 6 günlük bebek ailesini depremden bakın nasıl kurtarmış
Depremden 10 dakika önce uyandı! 6 günlük bebek ailesini depremden bakın nasıl kurtarmış

Yaşam

Depremden 10 dakika önce uyandı! 6 günlük bebek ailesini depremden bakın nasıl kurtarmış

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23