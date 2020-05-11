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Kontrollü sosyal hayatın ilk gününde metrobüslerde yoğunluk

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararların ardından ‘Kontrollü Sosyal Hayat’ döneminin başlamasıyla haftanın ilk iş gününde metrobüslerde yoğunluk yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 10:34:45 -
Kontrollü sosyal hayatın ilk gününde metrobüslerde yoğunluk

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararların ardından ‘Kontrollü Sosyal Hayat’ döneminin başlamasıyla haftanın ilk iş gününde metrobüslerde yoğunluk yaşandı. İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar metrobüslere akın etti.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, züccaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler bugün itibariyle kontrollü şekilde faaliyete geçmeye başladı. Sabah erken saatlerinde iş yerlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar metrobüslere akın etti. Metrobüs duraklarında bekleyen bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

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