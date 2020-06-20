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Kontrollü sosyal hayat denetimleri yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de korona virüs salgını sonrasında bazı firmaların faiş fiyat uygulaması, bazı firmalarında hijyen kurallarına uymaması sonrasında gelen şikayetler ekipler tarafından incelenmeye ve denetlenme çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 15:32:39 -
Kontrollü sosyal hayat denetimleri yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de korona virüs salgını sonrasında bazı firmaların faiş fiyat uygulaması, bazı firmalarında hijyen kurallarına uymaması sonrasında gelen şikayetler ekipler tarafından incelenmeye ve denetlenme çalışmaları devam ediyor.


Korona virüs ile mücadele kapsamında bazı işletmeler faiş fiyat uygulaması, bazı firmalarda hijyen kurallarına uymamaları sonrasında gelen şikayetler ekipler tarafından değerlendirmeye alındı. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Belediyelerin zabıtaları ile Emniyet ve Jandarma ekiplerinin katılımı ile ilçelerde ‘Kontrollü sosyal hayat’ denetimleri gerçekleştirildi. Özellikle fırın, berber ve marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde faiş fiyat uygulaması yapan firmalara ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı. Herhangi bir sıkıntısı olmayan dükkanlara ise uyarılarda bulunuldu.

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