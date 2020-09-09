Kontrolden çıkıp karşı şeride geçti! Yaralılar var

Manisa’nın Turgutlu ilçesi, E-96 Karayolu Avşar Mahallesi mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

E-96 Karayolunda İzmir istikametine doğru seyreden 73 yaşındaki Mesut K. 45 LB 633 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti. Bu sırada 44 yaşındaki Yunus. G. idaresindeki 35 BMH 79 plakalı araca çarptı.

Yaşanan trafik kazasına şahitlik eden çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale etti.

Bir kişinin aracında sıkıştığı fark edilirken, itfaiye ekipleri yaralı vatandaşı kurtardı.

Kaza sırasında Yunus G.'nin idaresindeki araçta yolcu olarak bulunan itfaiyeci Mesut Mehmet K. (42) ile diğer aracın sürücüsü Mesut K. ile yanında yolcu olarak bulunan Meryem K. (71) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Vatandaşların hayati tehlikesi bulunmazken, polis kazaya dair soruşturma başlattı.