  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kontrolden çıkıp karşı şeride geçti! Yaralılar var
Yerel

Kontrolden çıkıp karşı şeride geçti! Yaralılar var

Manisa’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç karşı şeride daldı. Yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Çevre hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:58:00 -
Kontrolden çıkıp karşı şeride geçti! Yaralılar var

Manisa’nın Turgutlu ilçesi, E-96 Karayolu Avşar Mahallesi mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

E-96 Karayolunda İzmir istikametine doğru seyreden 73 yaşındaki Mesut K. 45 LB 633 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti. Bu sırada 44 yaşındaki Yunus. G. idaresindeki 35 BMH 79 plakalı araca çarptı.

Yaşanan trafik kazasına şahitlik eden çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale etti.

Bir kişinin aracında sıkıştığı fark edilirken, itfaiye ekipleri yaralı vatandaşı kurtardı.

Kaza sırasında Yunus G.'nin idaresindeki araçta yolcu olarak bulunan itfaiyeci Mesut Mehmet K. (42) ile diğer aracın sürücüsü Mesut K. ile yanında yolcu olarak bulunan Meryem K. (71) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Vatandaşların hayati tehlikesi bulunmazken, polis kazaya dair soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu’ndan skandal ‘Fahrettin Koca’ açıklaması
Siyaset

Kılıçdaroğlu’ndan skandal ‘Fahrettin Koca’ açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüse karşı dünya tarafında ayakta alkışlanan mücadelesini lek..
Gelecek Partisi'nden Selahattin Demirtaş'ın çağrısına cevap
Gündem

Gelecek Partisi'nden Selahattin Demirtaş'ın çağrısına cevap

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı "Demokr..
Provokatör Nevşin Mengü'ün yeni adresi resmen belli oldu
Medya

Provokatör Nevşin Mengü'ün yeni adresi resmen belli oldu

CNN Türk’ten kovulduktan sonra medya platformlarında dikiş tutturamayan Nevşin Mengü, Olay TV'ye imzayı attı.
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı