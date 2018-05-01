Kontrolden çıkan tanker benzinliğe girdi
Elazığ'da facia ucuz atlatıldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker benzinliğe girdi. O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı.01 Mayıs 2018 Salı 21:40
Elazığ-Bingöl karayolu üzerindeki Yarımca mevkiinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda tanker sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç benzinliğe girdi.
Dorsesi kaldırıma çarpan tankerin çekici kısmı da pompa ünitesine çarparak durdu. Tankerin devrilmemesi büyük bir faciayı önledi.
Kaynak: TRT Haber
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