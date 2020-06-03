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Aktüel

Kontrolden çıkan taksi akaryakıt istasyonuna girdi

Yeniakit Publisher
2020-06-03 22:02:09 -
Kontrolden çıkan taksi akaryakıt istasyonuna girdi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği taksinin akaryakıt istasyonuna girmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarı'ndan Okmeydanı istikametine giden F.Ç. yönetimindeki 34 TED 31 plakalı taksi yoldan çıkarak benzin istasyonuna girdi.

Akaryakıt pompa cihazına çarpan araçta ve pompada hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hasarlı aracı çekiciyle kaldırdı.

Sürücü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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