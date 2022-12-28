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Aktüel Kontrolden çıkan otomobil ters döndü: Yaralılar var
Aktüel

Kontrolden çıkan otomobil ters döndü: Yaralılar var

Sivas’ta kontrolden çıkan otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 17:57:00 - 2022-12-28 17:58:22

Kaza, Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ş.Y. idaresindeki 06 DH 0280 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktıktan sonra ağaca çarpıp ters döndü. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan 2 çocuk yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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