Kontrolden çıkan otomobil köprüden dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüden dere yatağına uçtu. Can pazarının yaşandığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
S.U. (24) idaresindeki 16 BOH 838 plakalı otomobil, Balikesir Bigadic kara yolunun Büyükbostancı Mahallesi mevkisindeki köprü üzerinde kontrolden çıkarak dereye devrildi.
Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrollerde sürücü S.U'nun araç içinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çalışmalar sonucu F.B.B. (20) ve E.K. (21), araçtan çıkarılarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. S.U'nun cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.