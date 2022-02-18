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Aktüel Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu: Yaralılar var
Aktüel

Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu: Yaralılar var

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kanala uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 20:17:00 - 2022-02-18 20:17:31

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 474. Sokak üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 AAC 824 plakalı otomobil yol ortasındaki kanala uçtu.

Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu koltuğundaki bir kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda trafiğin akışını kontrollü olarak sağladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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