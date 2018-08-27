Kontrolden çıkan otomobil eve girdi: 1 kişi yaralandı

Kaza, Camiatik Mahallesi Dibek Çıkmazı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı kontrolden çıkan bir otomobil, tek katlı bir eve çarptı. Yıkılan duvarın yakınında uyuyan ev sahibi D.K isimli yaşlı bir kadın kazada yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın tedavi altına alındı.