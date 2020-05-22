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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

Çorum’un Sungurlu ilçesi’nde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çıkarak durabildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 16:57:42 -
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

Çorum’un Sungurlu ilçesi’nde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çıkarak durabildi.


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Kırankışla Köyü kavşağında meydana geldi. Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan 19 EE 778 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çıktı. Meydana gelen trafik kazasında ölen yada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.


Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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