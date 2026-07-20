Kontrolden çıkan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bilecik'te kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüsü yaralandı.
Kaza dün gece, Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Anıl K. (20) idaresindeki 26 AHE 181 plakalı motosiklet, Bozüyük istikametinden Kepen köyü yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün olay yerinden kendi imkanlarıyla ayrılarak Söğüt Devlet Hastanesi'ne başvurduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.