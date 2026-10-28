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Yerel Kontrolden çıkan iş makinesi binaya çarptı!
Yerel

Kontrolden çıkan iş makinesi binaya çarptı!

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Kontrolden çıkan iş makinesi binaya çarptı!

Hatay Antakya'da kontrolden çıkan iş makinesi, binaya çarptıktan sonra boş alana devrildi.

Antakya’nın Kisecik Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında iş makinesinin karıştığı kaza paniğe neden oldu. Olay, Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan iş makinesi, binaya çarptıktan sonra boş alana devrildi. Kazada hafif yaralanan iş makinesi operatörü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

 

İş makinesinin çarptığı binada doğalgaz hattının hasar görmesi nedeniyle, ekipler tarafından tedbir amacıyla doğalgaz kesildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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