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Dünya Kontrolden çıkan Demir Kubbe İsrail'i vurdu
Dünya

Kontrolden çıkan Demir Kubbe İsrail'i vurdu

Yeniakit Publisher
2023-11-06 03:50:00 -

İsrail'i füzelerden korumak için yapılan Demir Kubbe, İsrail'i vurdu

İsrail, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'de onlarca yıldır yaptığı katliamlarına yeniden başladı. İsrail, ordu güçlerinin Gazze şehrini resmen kuşatmaya başladığını açıklarken, Hamas'ın fırlattığı füzeleri engellemek için devreye giren Demir Kubbe kontrol çıktı ve füzeler peş peşe İsrail topraklarına düştü.

Demir Kubbe İsrail'i vurdu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ederken Hamas'n saldırılarına karşılık ateşlenen Demir Kubbe füzesi hedeften saparak İsrail tarafına düştü.

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