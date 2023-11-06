Kontrolden çıkan Demir Kubbe İsrail'i vurdu
İsrail'i füzelerden korumak için yapılan Demir Kubbe, İsrail'i vurdu
İsrail, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'de onlarca yıldır yaptığı katliamlarına yeniden başladı. İsrail, ordu güçlerinin Gazze şehrini resmen kuşatmaya başladığını açıklarken, Hamas'ın fırlattığı füzeleri engellemek için devreye giren Demir Kubbe kontrol çıktı ve füzeler peş peşe İsrail topraklarına düştü.
Demir Kubbe İsrail'i vurdu
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ederken Hamas'n saldırılarına karşılık ateşlenen Demir Kubbe füzesi hedeften saparak İsrail tarafına düştü.
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