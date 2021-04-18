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Gündem Kontrolden çıkan bir TIR o şehirde dehşet saçtı
Gündem

Kontrolden çıkan bir TIR o şehirde dehşet saçtı

Kaza öğle saatlerinde İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Orhangazi ilçesinden İznik yönüne giden Orhan V. idaresindeki 54 AES 563 arka plakalı tır, köy merkezinde yolun yağışlı ve kaygan olması sebebiyle kontrolden çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 03:18:00 -
Kontrolden çıkan bir TIR o şehirde dehşet saçtı

Tırın dorsesi önce yol kenarında motosikletiyle seyir halinde olan Onur Tuna'ya çarptı. Tuna yaralandı. Hızı kesilmeyen tır daha sonra Halil Kuru'nun kullandığı 16 FCJ plakalı traktöre arkadan çarptı.

Traktörde bulunan Halil Kuru'nun eşi Sezer Kuru ağır yaralandı. Sürücü ve annesi Dudu Kuru ise kazayı yara almadan atlattı. 2 yaralı olay yerine gelen ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anları ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

 

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